Россия снова намерена субсидировать авиаперевозки в Крым

Россия намерена субсидировать авиаперевозки в Крым. В 2017 году льготные перелеты на полуостров введут с 15 мая. Об этом рассказал руководитель Росавиации Александр Нерадько



«Полеты в Крым планируется начать не 1 июня, как в предыдущие годы, а с 15 мая, и до 1 ноября. Маршрутная сеть увеличится на 3 направления – до 61 направления. Среди новых городов: Сочи, Орск и Сыктывкар. Бюджетное финансирование составит 475 млн рублей", – сказал Нерадько, сообщает ТАСС.

В мае 2016 года российское правительство расширило список субсидируемых авиамаршрутов, добавив в него крымское направление. Срок действия льгот был рассчитан до 30 ноября 2016 года.

После аннексии полуострова Россией в марте 2014 года крымские аэропорты были закрыты решением правительства Украины. Любые полеты туда и обратно являются нарушением законов Украины и международных правил, и поэтому авиакомпании могут быть подвергнуты международным санкциям со стороны Украины и Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».