В УЕФА выделили 1 млн евро на развитие крымского футбола – КФС

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС).

«Чиновники УЕФА высоко оценили работу Крымского футбольного союза по развитию футбола на полуострове и выразили готовность в дальнейшем максимально оказывать всестороннюю поддержку футболу в Крыму. В частности, речь шла о программе УЕФА «Хет-трик», направленной на строительство мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. УЕФА также выделил 1 миллион евро на развитие крымского футбола», – говорится в сообщении пресс-службы.

На официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.