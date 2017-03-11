Новая сборная Крыма по футболу проведет первый матч

Новая сборная Крыма по футболу, которая была создана в ноябре 2016 года, проведет свой первый матч 13 марта. Ее соперником станет клуб из соседней России «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). Об этом сообщает пресс-служба Крымского футбольного союза.

«Сборная Крыма по футболу примет участие в турнире «Крымская весна», который пройдет в в Крыму с 13 по 16 марта 2017 года и будет посвящен третьей годовщине референдума», – говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, в турнире также примут участие сборная Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и ФК «Зенит» из Иркутска. 13 марта сыграют сборная Крыма – «Ростсельмаш» (матч пройдет в Севастополе) и сборная СКФО – «Зенит» (в Симферополе). Матч за третье место и финал будут сыграны 16 марта соответственно в Севастополе и Симферополе.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. При этом, глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

21 ноября 2016 года стало известно, что президиум Крымского футбольного союза принял решение о создании футбольной сборной команды Крыма и Севастополя. Накануне глава Крымского футбольного союза (КФС) Юрий Ветоха заявлял, что Крым не получил субсидии для создания футбольной сборной, поэтому команда будет создана не ранее 2017 года.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.