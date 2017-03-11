Жителей Керчи предупредили о перерывах в трансляции телерадиопрограмм

Жителей Керчи предупреждают о перерывах в трансляции телерадиопрограмм в связи с техническими работами, которые будут проводится в городе. Об этом сообщает «Радиотелевизионный передающий центр Крыма».

«На РТПС Керчь запланировано проведение работ на антенно-фидерных устройсвах с 06.03.2017 по 17.03.2017 в течение одного дня на отрезке времени с 09.00 до 17.00 часов. В процессе выполнения работ планируются технологические перерывы в трансляции телерадиопргамм», – говорится в сообщении центра.

При этом в пресс-службе отметили, что ремонт будет осуществляться в зависимости от погодных условий.