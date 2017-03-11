В Феодосии анонсируют проведение театрального фестиваля

В Феодосии с 17 по 19 марта анонсируют проведение II Феодосийского театрального фестиваля. Об этом говорится на сайте подконтрольной Кремлю администрации города.

По сообщениям пресс-службы, официальное открытие состоится 17 марта в 18:00 на Большой сцене Феодосийского городского дома культуры.

«В программе: девять спектаклей конкурсной программы, из которых два – в категории «Дети играют для детей»; две актерских читки; перформанс психологического плейбек-театра; театральный квартирник; театрализованные представления; выставка театральных программок и фотографий», – говорится в сообщении.

Ожидается, что в мероприятии примут участие театральные коллективы из разных городов Крыма.