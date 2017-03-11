«РусБургер» уходит из Крыма и не будет открывать ресторан в Симферополе – СМИ

Сеть быстрого питания «РусБургер» не собирается открывать свой ресторан в Симферополе. В компании рассказали, что в данный момент продают все крымские активы и уходят из полуострова. Об этом сообщает РИА Крым.

«РусБургер» не открывается в Симферополе и закрывается в Севастополе. Будет проведен ребрендинг – другие владельцы и другой брэнд. Мы продали свои крымские активы. Ниша в Крыму хорошая, но причины – чисто внутрихозяйственные, ни в коем случае не политические», – рассказали в компании.

Накануне 10 марта подконтрольный Кремлю министр ЖКХ Крыма Сергей Карпов сообщил, что в помещении McDonald’s в Симферополе планируют открыть российский общепит «РусБургер».

Точки «РусБургера» функционируют в некоторых городах Крыма, в частности в Севастополе и в Феодосии. «РусБургер» позиционирует себя как компания, которая при готовке использует только российские продукты.

Крымские рестораны «McDonald's» были закрыты 3 апреля 2014 года «по производственным причинам». Сотрудникам предложили перейти на работу в другие украинские города.