Крымский.Пармезан: Мира из бюста, русские народные сказки в Гааге и побег российских банкиров из Крыма

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 11 марта Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Почему бюст Николая II перестал мироточить сразу после слов Натальи Поклонской, как российские дипломаты забавляли мир рассказами в Международном суде ООН и сколько банков останется в итоге в Крыму? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40 (19:10 – 19:40 в Крыму). Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии.