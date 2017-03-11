Заключенный алуштинский депутат просит разрешить ему участвовать в сессии горсовета удаленно

Депутат подконтрольного России городского совета Алушты Павел Степанченко, который проходит по делу редактора алуштинского интернет-издания «Твоя газета» Алексея Назимова и обвиняется российским следствием в Крыму в соучастии в «вымогательстве группой лиц в крупном размере», просит дать возможность принимать участие в сессии нынешнего городского совета Алушты удаленно. Такое сообщении размещено от имени Степанченко на его странице в Фейсбуке.

«Несмотря на то, что я уже шестой месяц нахожусь в СИЗО города Симферополь по новому сфабрикованному в отношении меня уголовному делу, считаю своим долгом заочно участвовать в работе сессий алуштинского городского совета. Мною написано соответствующее заявление на имя председателя горсовета. Насколько это возможно в условиях беззакония и произвола, созданного властями Алушты и ангажированных ими судов и правоохранительных органов, – я продолжаю отстаивать интересы простых жителей Алушты», – говорится в сообщении.

После публикации материала в социальной сети, начали появляться сообщения от группы поддержки арестованных. Активисты в Фейсбук пишут о звонках некого лица, который назвал себя сотрудником уголовного розыска полиции Алушты и просит их о личной встрече для разъяснения факта публикаций в поддержку Назимова и Степанченко. Пока активисты не исключают возможности мошенничества, в правоохранительных органах России в Крыму данные не комментировали. Слова активистов подтверждает и адвокат Назимова Алексей Ладин.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд 3 марта продлил на месяц срок содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову, которого российское следствие подозревает в вымогательстве. До 3 апреля продлили арест и депутату подконтрольного России городского совета Алушты Павлу Степанченко, который также проходит по этому делу и обвиняется в соучастии.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября прошлого года во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием» и опасаются, что такие действия российских правоохранителей оставят мировое сообщество без объективной информации из Крыма.