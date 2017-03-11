Для маршрута Сочи-Крым «Росморпорт» купил судно 1971 года

«Росморпорт» приобрел судно Roy Star постройки 1971 года, предполагается, что оно выйдет на маршрут между Крымом и соседней Россией. Как заверили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта России, в 2005 году Roy Star приведено в соответствие требованиям, ремонтировалось в 2013 и 2017 годах.

«В настоящее время, перед выходом на черноморский круиз завершаются работы, необходимые для присвоения судну класса российского Морского регистра судоходства.Судно оборудовано 4 бассейнами, двумя ресторанами с питанием по системе «шведский стол», кинотеатром, барами, дискотечной и концертной площадкой, спа-зоной, магазином беспошлинной торговли. Теплоход полностью готов к пассажирским операциям. При перестройке под современные стандарты во всех пассажирских каютах были заменены санузлы и душевые с проведением соответствующего ремонта. В 2013 году при проведении реновации судна были полностью обновлены все внешние каюты на 2, 3, 4 и 5 палубах. 6 палуба предназначена исключительно для досуга пассажиров», – сказано в сообщении.

Согласно информации, наибольшая длина судна Roy Star – 141,8 метров; ширина – 21,9 метров; осадка – 5,96 метров; количество пассажирских кают – 360; количество пассажиров – 940 человек; экипаж – 250 человек; количество палуб – 9.

Как заявил подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, лайнер по маршруту Сочи – Ялта – Севастополь – Стамбул начнет выполнять рейсы с 1 мая этого года.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.