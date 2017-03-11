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Общественное объединение «Крымская солидарность» осуществляет свою деятельность в Крыму и не имеет никаких тесных контактов с другими регионами. Об этом Крым.Реалии рассказал 11 марта координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдурешит Джеппаров.
«Я хорошо знаю, что происходит в объединении «Крымская солидарность» и информация о том, что объединение активно взаимодействует с кавказскими активистами не соответствует действительности. Мы действительно выходили с ними на контакт, но не более, развития взаимодействия не получилось», – сказал крымский правозащитник.
По информации Джеппарова, объединение «Крымская солидарность» вело переписку с коллегами, кавказские активисты рассказали о ситуации с правами человека в их регионе.
«Мы пытались общаться с правозащитниками с Кавказа, но не очень получилось. Ни о каком активном обмене опытом речи не может идти», – подтвердила Крым.Реалии участница объединения «Крымская солидарность» Анна Богачева.
В эфире Радио Крым.Реалии 6 марта российский журналист Антон Наумлюк заявил, что общественное объединение «Крымская солидарность», куда входят родственники крымчан, которые подвергаются репрессиям со стороны российских силовиков, наладили контакт с кавказскими правозащитниками и активистами. По словам журналиста, они активно делятся опытом друг с другом.
9 апреля 2016 года в Севастополе Крымская контактная группа по правам человека впервые организовала встречу всех семей мусульман, арестованных российскими правоохранителями в Крыму. Были здесь и адвокаты обвиняемых. Позже объединение «Крымская солидарность» стало открытым не только для родственников обвиняемых российскими правоохранителями в принадлежности к организации «Хизб ут-Тахрир», но и для семей других политзаключенных Крыма, а также похищенных и пропавших мусульман.
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