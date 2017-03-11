Российская власть Севастополя обвиняет жителей города в воровстве тюльпанов

Подконтрольный кремлю директор государственного севастопольского учреждения «Парки и скверы» Андрей Анохин уверяет, что жители города выкапывают тюльпаны из городских клумб. Больше всего, по информации российского чиновника, пострадала клумба у фонтана на Приморском бульваре, а из вазона у пешеходного мостика саженцы исчезли вовсе, сообщается на сайте нынешней администрации Севастополя 10 марта.

При этом директор учреждения «Парки и скверы» рапортует о покупке и посадке 120 тысяч цветов в вазонах и клумбах в центральной части города.

«Посадочный материал закуплен в Нидерландах. Луковицы тюльпанов были высажены прошлой осенью на Приморском бульваре, возле памятника Казарскому, около Вечного огня на пл. Нахимова и Мемориала в честь основателей Севастополя, на Аллее городов-героев и площади Ушакова. Первые ростки можно видеть уже сейчас», – говорит Анохин.

Накануне в «Парки и скверы» сообщили о намерении приступить к выполнению обязанностей по содержанию зеленых зон с 1 апреля. В планах – провести санитарную очистку парков и зеленых зон, убрать мусор и отремонтировать малые архитектурные формы.

На эти виды работ учреждению выделена субсидия более 300 миллионов рублей.