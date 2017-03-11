Российский поэт Орлуша: Крым принадлежит Украине

В интервью Радіо Свобода 11 марта российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) в очередной раз подчеркнул свою позицию – «Крым принадлежит Украине». Он отметил и свое понимание возможности возбуждения уголовного дела против него в России, но при этом вопрос Крыма будет стоять не на первом месте, уверен поэт.

«Я признаю сейчас карту Организации Объединенных наций на которой Крым принадлежит Украине», – подчеркнул Орлуша.

На замечание ведущего программы о том, что за такие слова можно получить статью, согласно законодательству России, поэт ответил, что предложит в таком случае возбудить уголовное дело в отношении ООН и всех стран, которые подписали резолюцию по Крыму.

«Я придерживаюсь международной правовой позиции организации, членом которой Россия является. Россия ни разу не подавала запрос об изменении карты Украины или России в ООН. Если вы зайдете сегодня на сайт ООН, вы увидите, что Крым закрашен тем же цветом, что и Украина», – сказал Орлов.

Он также уточнил, что в «моей книге есть порядка 300 составов преступлений и если меня будут сажать, то Крым будет не первым и не десятым поводом».

По наблюдению российского поэта, тема Крыма и Донбасса затихает на просторах России.

«Уже сейчас никто не скажет, почему три года назад изменился курс доллара и никто не свяжет это с Крымом. Если Донбасс пропадает из новостей на три месяца, то люди думают: «мы забили и все должны забыть». Это принцип лягушки, она ест только движущие цели, когда муха сидит, ее лягушка не видит, когда поползет – станет целью», – сказал Орлов.

Сатирические произведения Андрея Орлова (Орлуша) в декламировании автора и в исполнении актера Михаила Ефремова в проекте «Господин хороший» популярны и в России, и в Украине. Хотя творчество Андрея Орлова не ограничивается сатирой.