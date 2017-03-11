Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха заявляет, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступит посредником в переговорах между Крымским футбольным союзом (КФС) и Федерацией футбола Украины (ФФУ). По его словам, встреча необходима для того, чтобы «снять блокаду с крымского футбола», предает слова Ветохы ТАСС.

«Достигнута договоренность, что через какое-то время на нейтральной полосе должна состояться встреча между украинской федерацией и нами. Встреча обязательно пройдет в стенах УЕФА. Есть уже понимание и наработки, в том числе и по трансферам, и по международным встречам в Крыму. УЕФА готов выступить посредником этой встречи», – сообщил Ветоха по возвращении в Крым из Швейцарии, где были проведены переговоры с чиновниками УЕФА о развитии крымского футбола.

Он напомнил, что украинская сторона блокирует все международные встречи, а также приезд российских футбольных клубов в Крым.

Федерация футбола Украины такие заявления пока не комментировала.

Пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) накануне сообщила, что УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Однако на официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.