Паром производства крымского завода вышел на линию керченской переправы

Паром «Нина Малкова», который построили в Керчи на заводе «Фрегат» начал работать на линии «Кавказ – Керченский морской торговый порт» для перевозки грузового транспорта, об этом сообщает «Керчь.ФМ».

По информации пресс-службы ООО «Морская дирекция» паром задействован в грузовых перевозках с 6 марта. Ранее на этой линии работали только два парома – «Борис Штоколов» и «Ейск».

В Керчи на морской верфи «Фрегат» 25 ноября 2016 года спустили на воду новое судно – автомобильно-пассажирский паром. Вместимость судна – 4 грузовика-длинномера и 16 легковых автомобилей.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем Российской Федерации. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.