Зубков намерен объявить о банкротстве своих парков

В Коктебеле, 11 марта, на встрече представителей крымского турбизнеса владелец Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Зубков заявил, что в результате планомерной политике подконтрольных Кремлю крымских властей по уничтожению его бизнеса, он уже в марте может объявить о начале процедуры банкротства своих парков.

«Сегодня на счету ООО «Ялтинский зоопарк «Сказка» практически не осталось денег. Из-за закрытия властями нашей подсобной свинофермы в Ульяновке по причине карантина по АЧС, многочисленные хищники остались без кормовой базы, покупать мясо для них по рыночным ценам мы сможем еще несколько дней, затем придется принимать кардинальные меры, так как хищники начнут голодать», – рассказал в комментарии Крым.Реалии Олег Зубков.

Бизнесмен утверждает, что отсутствие мяса это не единственная проблема.

«Сегодня у нас колоссальная проблема с водой, т.к. Тайганское водохранилище, откуда мы брали воду, так и не наполнилось за зиму, нас буквально раздавливают всевозможными проверками, налоговики сидят даже на кассе. Ветеринары на этой неделе провели очередную внеплановую проверку и уже прислали акт на несколько листов. Моих сотрудников замучили допросами. В таких условиях дальше работать просто невыносимо», – добавил Зубков..

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии. В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари. В данный момент на просторах парка проживают более 70 львов. Также здесь есть зоопарк, где представлены сотни животных других пород, в том числе десятки медведей и тигров, леопарды, ягуары, пумы, жирафы, верблюды, обезьяны, многочисленные парнокопытные и птицы.