В Крыму сообщают о развертывании комплекса радиоэлектронной борьбы

В Крыму российские военные развернули комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который будет контролировать все корабли НАТО в Средиземном море. Об этом сообщают крымские СМИ.

«Мурманск-БН» – береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. Комплекс ведет радиоразведку, перехват сигналов противника и их подавление по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5000 км. Комплекс смонтирован на семи грузовиках. Антенный комплекс монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Нормативное время развертывания 72 световых часа», – сообщает «Комсомольская правда».

Раньше сообщалось, что авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей Су-30СМ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».