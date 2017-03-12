Поклонская в эфире российского телеканала сыграла на рояле «Мурку»

Экс-прокурор Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская приняла участие в информационно-развлекательной программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале» и по просьбе ведущих сыграла на рояле и спела произведение «Мурка».

В ходе программы ведущие обсудили с Натальей Поклонской последние новости кино, а в завершении программы поздравили с наступающим днем рожденья и попросили гостью сыграть на рояле.

Сначала Поклонская сыграла классическое музыкальное произведение, но по просьбе одного из ведущих, Сергея Светлакова начала играть «Мурку».

Недавно Поклонская заявила, что в аннексированном Россией Крыму замироточил бюст последнего российского императора Николая Второго.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Первой ее инициативой на новом посту стало требование проверить еще не вышедший в прокат фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, картина оскорбляет религиозные чувства. Позднее в интервью на радио «Вести» Поклонская перепутала автора слов «Служить бы рад – прислуживаться тошно», чем вызвала негативную реакцию в социальных сетях.