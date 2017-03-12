Овсянников потребовал остановить «незаконную застройку» в Севастополе

Подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников потребовал прекратить «незаконную стройку» в городе. Об этом сообщили в пресс-службе российского правительства Севастополя.

В ведомстве отметили, что по проекту компании-застройщика, новые дома по улице генерала Коломийца будут граничить со школьной спортивной площадкой. «Севастопольцы отмечают, что строительство ведется круглосуточно, нарушает общественный порядок и угрожает безопасности детей».

«Недопустимо, чтобы застройка городской территории противоречила интересам горожан, а в особенности – подрастающего поколения севастопольцев. Стройку ждет пристальный контроль, правительство ответит на призыв горожан», – заявил Овсянников.

В начале марта подконтрольные Кремлю власти Севастополя разрешили сносить самовольные постройки без решения суда.

Ранее назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов выразил недовольство множеством незаконных строений на полуострове. По его мнению, причина в чиновниках, которые не борются с этой проблемой «за реальные деньги». Он утверждает, что «особенно катастрофическая» ситуация сложилась на Южном берегу Крыма, во всех приморских регионах и в Симферополе.