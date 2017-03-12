У побережья в районе Алупки утром 12 марта сел на мель турецкий сухогруз RIVER EREGLI. Судно было под флагом Микронезии. Об этом сообщает мониторинговая группа Майдана иностранных дел и BSNews.

«Происшествие произошло в тихую погоду. Это позволяет предположить, что у судна отказал двигатель. Впрочем, имеет право на жизнь и другая версия – этот сухогруз с конца ноября 2016 года не включал передатчик АИС. Последнее известное местонахождение – Керченский пролив, 30.11.16. К подобным уловкам часто прибегают суда, перевозящие контрабанду», – говорится в сообщении группы.

В августе 2015 года судно было приобретено турецкой компанией из черноморского города Эрегли.

По данным мониторинговой группы, до конца ноября 2016 года, когда пропал сигнал АИС, сухогруз, несмотря на свой речной класс, совершал рейсы по Черному морю.

Фотографии с места происшествия опубликовали пользователи соцсетей в одном из городских пабликов Ялты.

Согласно Закону Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины», члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию.