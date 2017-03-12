В Крым не пропустили полтысячи саженцев и 70 пакетов семян

За прошлую неделю сотрудники Россельхознадзора не пропустили в Крым с материковой Украины 178 кг продукции растительного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всего говорится о 42 попытках провезти товары, запрещенные к ввозу российскими властями, через автомобильные пункты пропуска на админгранице с аннексированным полуостровом.

«В ручной клади и багаже пассажиров, следующих из сопредельного государства, находилось 77 кг овощей, 20 кг фруктов, 39 кг орехов и сухофруктов, 11 кг муки, 12 кг картофеля, 9 кг фасоли, 6 кг и 70 пакетов семенного материала, 553 единицы посадочного материала, 8 горшечных растений, а также 4 кг и 2 штуки прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что продукцию возвратили на территорию материковой Украины.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее оккупации украинского Крыма и агрессии на востоке Украины.