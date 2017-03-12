Лидер канадских консерваторов пообещал поддерживать усилия Украины по деоккупации Крыма

Кандидат на должность главы Консервативной партии Канады Крис Александер обещает в случае избрания поддерживать усилия Украины по созданию международной платформы для деоккупации Крыма. Об этом идет речь в предвыборной программе политика.

«Как лидер Консервативной партии и премьер-министр я открою специальные представительства Канады для поддержки усилий правительства Украины по созданию международной платформы для деоккупации Крыма, полного восстановления украинского контроля и прекращения систематических нарушений прав человека в Крыму Российской Федерацией», – говорится в документе.

Ранее Крис Александер принимал участие в митинге в Торонто против войны в Украине. Тогда он выступил с речью и заверил демонстрантов, что Канада и впредь будет морально и материально поддерживать Украину как жертву агрессии.

Выборы лидера Консервативной партии Канады пройдут в мае этого года. Сейчас партия является второй по численности в федеральном парламенте Канады и имеет титул официальной оппозиции. Пока единого лидера среди нескольких кандидатов на главу партии нет, однако Крис Александер, который был министром гражданства и иммиграции в предыдущем канадском правительстве, имеет высокие шансы на победу. Следующие федеральные парламентские выборы в Канаде, по результатам которых будет назначен премьер-министр, должны состояться осенью 2019 года.