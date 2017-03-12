Выделенные Крымской и Херсонской федерациям футбола средства УЕФА планируют потратить на развитие детского футбола

Крымская и Херсонская федерации футбола планируют направить выделенные УЕФА средства – миллион евро – на восстановление спортивной инфраструктуры и развитие детского и юношеского футбола. Об этом сообщил вице-президент ФФУ Вадим Костюченко, передает пресс-служба Херсонськой обласной федерации футбола.

Деньги направят на реконструкцию и ремонт Дома футбола и футбольной площадки, расположенных на Херсонской КДЮСШ.

«Нам нужно поработать и создать те условия, в которых в перспективе будут заниматься и детская футбольная команда «Таврия», созданная из детей переселенцев. Мы уже открыли мини-стадион в Бериславе, но часть инвестиций пойдёт на восстановление главного стадиона в этом городе. Стадион мы сделаем небольшим для детской команды переселенцев», – заявил Костюченко.

Остальная часть средств пойдет на проведение детских турниров.

«При поддержке УЕФА мы сорганизуем кубки между областями по детскому, юношескому футболу. Потратим средства на приобретение необходимого инвентаря и проведение детских футбольных турниров», – добавил вице-президент ФФУ.

По его словам, помощь возрожденной на материке футбольной команде «Таврия» из выделенных УЕФА средств оказываться не будет, так как «УЕФА профессиональные и аматорские клубы не спонсирует».

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.