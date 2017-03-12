Севастопольские историки раскритиковали российских монархистов и Поклонскую

Группа историков и политологов, придерживающихся левых взглядов, провела 12 марта в Севастопольской морской библиотеке научно-просветительский семинар о российских революциях 1917 года и их уроках для нынешних России и Украины. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

В мероприятии приняли участие два десятка историков, политиков, политологов и общественников из Севастополя и Крыма.

Выступающие на семинаре подвергли критике политику российских царей в начале 20-го века, а также современных российских монархистов, в частности депутата российской Госдумы, экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую.

Соорганизатор семинара, историк Игорь Панюта отметил, что в современной России часть правящей элиты «заигрывает с образами царя и царских генералов», однако, по его мнению, «возрождение монархии (в сегодняшней России – КР) маловероятно», так как «правящая путинская элита понимает, что чистая монархия сейчас в России не приживется».

Второй соорганизатор семинара – марксист и редактор сайта «Левый радикал» Иван Марков в своем выступлении отметил, что «сейчас в России проходит шовинистический угар и шовинистическая ненависть к Украине». «В России постоянно ругают Украину за то, что там идет АТО, а в самой России на Северном Кавказе с 1990-х годов проходит непрерывная контртеррористическая операция, и постоянно убивают боевиков» – добавил Марков.

Кандидат исторических наук Юрий Шахин в своем выступлении назвал положение современной России «полупериферийным» в системе мирового капитализма.

Четвертый докладчик, кандидат социологических наук Анатолий Слободянюк в своем выступлении заявил, что «постсоветская культура заражена реваншизмом». При этом он упомянул «мироточение» бюста российского царя Николая Второго, о котором ранее заявляла Наталья Поклонская.

Семинар продолжался около 5 часов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».