В России Поклонской после исполнения «Мурки» предложили баллотироваться в президенты

Активисты российского «Национального комитета+60» выступили с предложением включить Наталью Поклонскую в список кандидатов на президентские выборы в России. Так активисты отреагировали на исполнение экс-прокурором Крыма, а ныне депутатом Госдумы произведения «Мурка» в программе «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале». Соответствующее обращение отправили на имя первого заместителя руководителя администрации российского президента Сергея Кириенко.

«Имея за плечами мировую славу и симпатию народа, Наталья вчера феерично начала избирательную кампанию на Первом канале – похоже, Константин Эрнст неспроста крутит сериал «Мурка» и вполне может отправить ее на «Евровидение»! Широчайшая электоральная база среди патриотической молодежи, благословение Предстоятеля Церкви, статус символа Русской весны уже сейчас позволили Поклонской занять почетное место среди десятки выдающихся женщин России!», – говорится в документе.

Авторы обращения добавляют, что «правильный путь к сердцам российских избирателей» ей укажет «личный путевождь Святой страстотерпец Николай».

Ранее активисты «Национального комитета+60» выступили с предложением к премьер-министру России Дмитрию Медведеву отправить на конкурс «Евровидение-2017» в Киев экс-прокурора Крыма, ныне депутата российской Госдумы Наталью Поклонскую «с мироточащей иконой государя в руках».

Сама Поклонская пока не комментировала обращение активистов.

«Национальный комитет+60» (полное название Общественный национальный комитет по подготовке празднования 60+летия Почетного гражданина Санкт-Петербурга Путина Владимира Владимировича) образован в 2011 году. Комитет отметился предложениями о причислении главы России к лику святых. Он же, после кончины Андрея Карлова, просил Путина назначить на пост посла в Турции Владимира Жириновского.