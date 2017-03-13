В сепаратистском регионе Грузии Абхазии прошли «парламентские выборы»

Избиратели в Абхазии, сепаратистском регионе Грузии, проголосовали на выборах в «парламент».

Чиновники заявляют, что в выборах приняли участие 137 кандидатов от четырех политических партий для получения 35 мест в Народном собрании.

Местные СМИ сообщили, что 27 членов старого состава «парламента» добиваются переизбрания.

Чиновники заявили, что предварительные результаты голосования ожидаются 13 марта.

В Абхазии президентская политическая система, поэтому среди основных обязанностей парламента – принятие законов, утверждение годового бюджета и утверждение кандидатур, предложенных президентом, на должность генерального прокурора и председателя Национального банка.

Черноморский регион насчитывает чуть меньше 250 тысяч человек населения и борется с экономической стагнацией и упадком инфраструктуры, что осложняется отсутствием инвестиций, высоким уровнем безработицы, ростом преступности и наркомании.

В значительной степени регион зависит от экспорта и туризма из России.

Россия признала Абхазию и еще один сепаратистский регион Грузии, Южную Осетию, независимыми государствами после 5-дневной российско-грузинской войны в 2008 году. Кроме России, «независимость» этих регионов признали еще три государства – Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Москва располагает тысячами военнослужащих в обоих регионах. НАТО и западные правительства заявляют, что эти военные контингенты нарушают соглашение о прекращении боевых действий, достигнутое при посредничестве ЕС.

США и Запад считают Абхазию и Южную Осетию частями Грузии и не признают результаты выборов, проводимых в этих двух регионах.