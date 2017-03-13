Заместителя председателя Меджлиса крымских татар вызвали в «Центр Э»

Первого заместителя председателя Меджлиса крымских татар Наримана Джеляла вызвали в Центр противодействия экстремизму в Симферополе. Об этом Крым.Реалии сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

«Предположений может быть миллион. Выйдет – будем знать наверняка... Единственное, сказали, что кто-то там какой-то донос, кляузу настрочил», – сообщил Смедляев.

На данный момент, по информации главы ЦИК Курултая, сам Джелял находится на территории «Центра Э», Крым.Реалии не удалось с ним связаться.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.

16 января Украина подала иск в Международный суд, высший судебный орган в структуре ООН, о нарушении Россией международных конвенций по противодействию финансированию терроризма и расовой дискриминации.