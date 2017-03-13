Кандидат от России на «Евровидение-2017» выступала в аннексированном Крыму

Представительница России, избранная для участия в песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве, Юлия Самойлова посещала с концертом аннексированный Крым. 27 июня 2015 года певица выступила на гала-концерте фестиваля «Мир спорта и добра», об этом свидетельствует афиша на сайте исполнительницы и любительское видео, снятое в день концерта.

В связи с этим, согласно украинскому законодательству, Юлии Самойловой могут запретить въезд на территорию Украины.

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Ранее Украина предпринимала меры для ограничения въезда российским артистам, посещавшим Крым после российской аннексии.

Так, украинское общественное движение «Відсіч» потребовало от СБУ принять меры в отношении российского актера Марата Башарова. Запретили въезд на территорию Украины рэперу Алексею Долматову (Guf), Максу Коржу.

9 октября 2016 года первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко объявила о намерении обратиться в Службу безопасности Украины с запросом об установлении запрета на въезд в Украину российским артистам, выступавшим в Крыму.

Верховная Рада Украины 6 октября отклонила законопроект, который должен был заставить российского артиста написать расписку о поддержке Украины перед тем, как приехать с концертом в страну.

28-летняя российская певица Юлия Самойлова с детства прикована к инвалидной коляске.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут 9 и 11 мая, финал – 13 мая.

Украину определили местом проведения «Евровидения-2017» после победы украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы в мае прошлого года в Швеции. В этом году Украину будет представлять группа O.Torvald.