МИД: допрос Джеляла является продолжением репрессий в Крыму

Министерство иностранных дел Украины называет продолжением репрессий допрос в аннексированном Россией Крыму активиста Наримана Джеляла.

«Продолжающиеся репрессии в АРК. Допрос заместителя Меджлиса Н. Джеляла. Все факты документируем для международных партнеров и судов. Мир должен знать правду», – написала в Твиттере пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Российские власти оккупированного Крыма утром 13 марта допросили крымского активиста Наримана Джеляла. Об этом сообщил лидер Меджлиса, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров и другие активисты крымскотатарского национального движения.

По сообщению, допрос проходил в симферопольском «Центре противодействия экстремизму».

Украина на слушании в Международном суде по делу ее иска против России попросила высший судебный орган ООН, который работает в Гааге в Нидерландах, о временных мерах по обеспечению рассмотрения ее иска по двум международным конвенциям, в нарушении которых Киев обвиняет Москву.

По Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Украина просит суд обязать Россию, в частности, прекратить действия и воздерживаться от дальнейшей борьбы против крымскотатарского народа в политической и культурной сферах, в том числе приостановить действие указа о запрете Меджлиса крымскотатарского народа и отказаться от выполнения этого указа и аналогичных мероприятий на время рассмотрения дела.

Кроме того, Украина просит применить все необходимые меры, чтобы остановить исчезновение крымских татар, и немедленно расследовать те исчезновения, которые уже состоялись; прекратить и воздерживаться от дальнейшей борьбы против украинцев по национальности в Крыму в сфере политики и культуры, уважать право на образование на украинском языке, пока дело находится на рассмотрении; а также в целом воздерживаться от любых проявлений расовой дискриминации лиц, групп или учреждений на территории, находящейся под контролем России, включая Крымский полуостров.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».