Причина вызова в «Центр Э» – донос о статусе в Меджлисе – Джелял

Причиной вызова участника национального движения крымских татар Наримана Джеляла в Центр по борьбе с экстремизмом стал донос с указанием на эфир телеканала «112 Украина» осенью 2016 года. В титрах программы Джелял был указан зампредседателем Меджлиса крымских татар, об этом активист рассказал Крым.Реалии.

«Я был протитрован там как заместитель председателя Меджлиса. В связи с тем он (заявитель в «Центр Э» – КР) делает вывод, что я являюсь членом Меджлиса, организации запрещенной, соответственно, против меня надо применить нормы уголовного права Российской Федерации, касательно участия в экстремистском сообществе. Именно для дачи пояснений по этому заявлению сотрудник Центра по противодействию экстремизму вызвал меня», – сказал Джелял.

Активист дал свои пояснения в этом отношении. После этого, в другом кабинете Джелял дал показания относительно контактов с Марленом Мустафаевым и еще 10 людьми, которые были задержаны возле дома Мустафаева.

«Якобы я являюсь в социальных сетях с кем то из них другом. У меня просили пояснения, я объяснил, что у меня много друзей в социальных сетях и не со всеми из них я лично знаком», – добавил гражданский активист.

Джелял пробыл в стенах «Центра Э» около двух часов, он не исключает дальнейших вызовов и разбирательств.

Утром 13 марта стало известно о визите участника национального движения крымских татар Наримана Джеляла в Центр противодействия экстремизму в Симферополе.

21 февраля в доме Марлена Мустафаева на окраине Симферополя прошел обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Мустафаева пришли поддержать десять человек, которые снимали происходящее на видео. Все эти люди были задержаны. Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, его соратников – на пять.

В апреле 2016 года подконтрольный России Верховный суд Крыма запретил деятельность Меджлиса на территории аннексированного полуострова. Мировое сообщество выразило решительный протест в связи с такими действиями российских властей. Защита Меджлиса отправила апелляцию в Верховный суд России, однако апелляционная инстанция подтвердила запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.