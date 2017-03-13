Правозащитницу Ольгу Скрипник везут в Армянск для составления протокола – правозащитник

Правозащитницу Ольгу Скрипник, которую российские силовики задержали 13 марта на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице Крыма и материковой Украины, везут в Армянск для составления протокола. Об этом Крым.Реалии рассказал правозащитник Виссарион Асеев.

По сообщением Крымской правозащитной группы, помимо Скрипник, на админгранице задержали правозащитника Владимира Чекрыгина и представителя офиса омбудсмена Украины.

​«Там (на админгранице – КР) нет указателей, они попали в зону российского контроля. К ним подошли, задержали и сейчас везут для составления протокола в Армянск за то, что пересекли границу», – сказал Асеев.

Крым.Реалии пытаются связаться с офисом Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, чтобы узнать более подробную информацию о задержании.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

Кроме того, Ольга Скрипник собирала доказательную базу для иска Украины в Международный суд ООН против России.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.