Крымская правозащитная группа: Ольгу Скрипник «не везут вглубь Крыма»

Крымская правозащитная группа связалась с представителем офиса омбудсмена, который был задержан 13 марта вместе с Ольгой Скрипник и Владимиром Чекрыгиным на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с аннексированным Крымом. По его словам, задержанных не везут на территорию Крыма, а допрашивают на российском пункте пропуска.

«Крымской правозащитной группе удалось связаться с представителем офиса омбудсмена, который был задержан вместе с Ольгой Скрипник и Владимиром Чекрыгиным на пункте пропуска Каланчак. Он сообщил, что задержанных вглубь Крыма не везут. В данный момент Ольгу и Владимира допрашивают сотрудники ФСБ на российском пункте пропуске на границе с Крымом», – говорится в сообщении.

Информации из других источников об этом пока нет. Крым.Реалии продолжают уточнять детали этого события.

Перед этим правозащитник Виссарион Асеев рассказал Крым.Реалии, что Ольгу Скрипник, которую российские силовики задержали 13 марта на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице Крыма и материковой Украины, везут в Армянск для составления протокола.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.