В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека подтверждают, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова. Однако, каким образом правозащитники оказались там, пока не известно.

«Это обычный мониторинг КПВВ (контрольный пункт въезда-выезда – КР), соблюдение прав человека на КПВВ – насколько все соответствует стандартам. Но они должны были мониторить КПВВ украинской стороны, как они оказались за ней, сложно сказать», – рассказал Крым.Реалии 13 марта представитель офиса Михаил Чаплыга.

Он уточнил, что все правозащитники были в одной машине, и на данный момент находятся на стороне, где расположен пункт пропуска российских силовиков.

Днем 13 марта стало известно о задержании правозащитницы Ольги Скрипник на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.