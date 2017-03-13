МИД Украины требует освободить украинских правозащитников на админгранице с Крымом

Министерство иностранных дел Украины требует освободить украинских правозащитников, о задержании которых сотрудниками ФСБ России на административной границе с Крымом ранее сообщили в Крымской правозащитной группе. Как сообщила 13 марта в Твиттере пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, давление на правозащитников недопустимо.

«Россия продолжает нарушать права человека. Давление на правозащитников является недопустимым. Требуем освобождения украинских граждан», – написала в Твиттере пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.