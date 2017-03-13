Подконтрольный Кремлю Госкомитет ветеринарии Крыма 13 марта анонсировал иск в суд на бизнесмена Олега Зубкова в связи с отказом уничтожить поголовье свиней, которое содержится на ферме предпринимателя. Об этом корреспонденту Крым.Реалии сообщил глава Госкомитета Валерий Иванов.

«Его ферма находится в первой угрожаемой зоне (зона карантина по африканской чуме свиней – КР). Есть законодательство, оно общее для всех, и все должны его исполнить. Олег Зубков обещал обратиться в суд, он не обратился. Сегодня мы обращаемся в суд со своей стороны», – сказал Иванов.

По его словам, ферма, принадлежащая Зубкову, находится в пяти километрах от очага заражения африканской чумой свиней, и, по российскому законодательству, находящиеся там свиньи должны быть уничтожены.

Олег Зубков подтвердил, что отвечает отказом на требование ветеринарной службы добровольно выдать свиней для дальнейшего уничтожения. По его словам, он сомневается в том, что для истребления животных есть основания.

«Ульяновская ферма закрыта. У меня требования, предписания и штрафы на то, что я должен добровольно отдать все поголовье свиней (несколько сотен) на уничтожение. Я отказываюсь и говорю, что только через суд. Потому что я не верю Аксенову и его указам. И тем более ветеринару Иванову, который замешан во всех аферах с этой чумой», – сказал Зубков в комментарии для Крым.Реалии.

2 марта сотрудники ветеринарной службы потребовали выдать им все поголовье свиней, находящихся в ферме Олега Зубкова в селе Ульяновка Белогорского района. Они обосновали необходимость этого тем, что ферма находится рядом с очагом заражения африканской чумой свиней.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Зубков утверждает, что ульяновское подсобное хозяйство – это основная кормовая база для животных из парка львов «Тайган». По мнению предпринимателя, требования ветеринаров – это очередная попытка давления на его бизнес.