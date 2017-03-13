Правозащитники пересекли админграницу с Крымом на законных основаниях – Госпогранслужба Украины

Правозащитники, которых 13 марта задержали российские силовики на админгранице с Крымом, пересекли КПВВ «Каланчак» на законных основаниях. Об этом Крым.Реалии сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

При этом он отметил, что украинскому ведомству ничего не известно о том, что сейчас происходит с правозащитниками, которые находятся на подконтрольной России территории.

«Мы никаких связей с оккупантом на оккупированном полуострове не поддерживаем, поэтому ситуации, которая произошла на их пункте пропуска, мы не знаем. Данные граждане админграницу (КПВВ «Каланчак» – КР) пересекли на законных основаниях. Что произошло на пункте пропуска оккупанта, мы, к сожалению, не знаем», – сказал Слободян.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Ольга Скрипник – правозащитница, координатор Крымской правозащитной группы, работает в Центре гражданского просвещения «Альменда». После аннексии Крыма переехала из Ялты на материковую Украину.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.