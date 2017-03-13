Количество переселенцев в Украине превысило 1 млн 623 тыс. человек – Минсоцполитики

В Украине, по состоянию на 13 марта,​ зарегистрировали 1 млн 623 тысячи 726 переселенцев или 1 млн 308 тысяч 16 семей из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения местных администраций.

В ведомстве добавили, что по состоянию на март 2017 года получателям помощи из числа переселенцев профинансировано 519 882 тыс. гривен.

28 февраля пресс-служба МВД Украины сообщила, что региональные штабы Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины зарегистрировали более 1 млн 62 тыс. 460 внутренне перемещенных лиц. Из них 177 тыс. 516 детей и 500 тыс. 657 человек с инвалидностью и пожилого возраста.

В ведомстве сообщали, что из Донецкой и Луганской областей было зарегистрировано 1 млн 39 тыс. 607 переселенцев, из Автономной Республики Крым и Севастополя – 22 тыс. 853 человека.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».