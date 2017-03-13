Украинских правозащитников, задержанных на админгранице с Крымом, отпустили – Крикливенко

Украинские правозащитники, которых сотрудники ФСБ России задержали на админгранице с Крымом 13 марта, уже находятся на территории, которую контролирует Украина. Об этом сообщил руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко на своей странице в Фейсбуке.

«Все прошло. Все трое уже на КПП «Каланчак», это КПП под контролем украинских пограничников. Спасибо всем неравнодушным», – говорится в сообщении.

При этом Богдан Крикливенко не сообщил подробностей произошедшего.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил Крым.Реалии, что правозащитники, которых 13 марта задержали российские силовики на админгранице с Крымом, пересекли КПВВ «Каланчак» на законных основаниях.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.