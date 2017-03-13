Порошенко подал на рассмотрение законопроект против двойного гражданства

Президент Украины Петр Порошенко 13 марта подал на рассмотрение в Верховную Раду Украины проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О гражданстве Украины» относительно реализации права изменить гражданство. Этот закон, зарегистрированный в Верховной Раде и направленный на рассмотрение в комитет, определен президентом как неотложный, сообщается на сайте украинского парламента.

Как говорится в проекте и пояснительной записке к нему, предлагается, в частности, ввести норму, что «гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается, что обнаружил намерение сменить гражданство и дал согласие на прекращение гражданства Украины».

Кроме того, предлагается установить новые основания для потери гражданства Украины в случае наличия у лица гражданства других государств. Как предлагает проект, речь должна идти о случаях, «если гражданин Украины воспользовался избирательным или иным правом, которое ему предоставляет иностранное гражданство, выполнил обязанности, которые на него возлагает иностранное гражданство, воспользовался на территории Украины или при выезде из Украины, или въезде в Украину паспортным документом иностранного государства».

Эти основания для потери гражданства Украины должны, в случае принятия документа, действовать и в отношении тех граждан Украины, которые, по действующему закону, имеют несколько гражданств легально (т.е. получили его добровольно: например, автоматически по рождению или браком с иностранцем, вследствие усыновления иностранцами и т.д.).

Кроме того, документ предлагает ввести в качестве основания для потери гражданства Украины тот факт, что лица, которые приобрели гражданство Украины по территориальному происхождению, были приняты к нему или восстановлены в нем, не подали в течение определенного законом двухлетнего срока документ о прекращении иного гражданства или декларацию про отказ от иного гражданства и не вернули паспорт другого государства.

В заключительных положениях предложено ввести требование к гражданам Украины, которые на момент вступления в силу измененным таким образом законом будут иметь и другие гражданства, принять меры для прекращения этих других гражданств и вернуть другие паспорта в течение шести месяцев, иначе это тоже может стать основанием для утраты ими гражданства Украина.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, выступая утром, еще до регистрации законопроекта на заседании согласительного совета парламента, сообщил, что рабочая группа уже наработала законопроект о более строгом отношении к лицам с несколькими гражданствами, и не исключил, что президент его определит, как неотложный и он уже на этой неделе может быть вынесен на рассмотрение парламента.

В последнее время тема наличия нескольких гражданств у граждан Украины, в первую очередь главных чиновников и должностных лиц, приобрела новую актуальность после появления информации о возможных гражданствах Великобритании или Венгрии у главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, который сейчас отстранен от должности и находится под стражей во время расследования по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).