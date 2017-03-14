Крымские зоозащитники намерены отстаивать зоопарки Зубкова

В день официальной аннексии Крыма Россией, 18 февраля, зоозащитники намерены выразить свое осуждение крымским властям в их политике давления на зоологический бизнес Олега Зубкова. Об этом в комментарии Крым.Реалии сообщила крымская зоозащитница Эмине Ибраимова.

«Ситуация с парками Олега Зубкова критическая. Нужно принимать срочные меры, так как хищники скоро начнут голодать. Сегодня я передала в ФСБ обращение с описанием ситуации и ее последствий, но они сказали, что это не их прерогатива и обращение перенаправят в прокуратуру. К начальнику на прием, куда я просилась, меня не записали. Офицер выслушал и сказал, что АЧС это угроза, а кормление львов не их забота. 18 марта по приглашению Попечительского совета ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» зоозащитники собираются в «Тайгане», чтобы высказать свою позицию и принять коллективные решения по спасению парков и их животных», – заявила Эмине Ибраимова.

Она утверждает, что сторонники парков Олега Зубкова планируют проведение митинга в Симферополе в защиту природоохранных объектов – зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган».

«Работать уже попросту невозможно. Нас лишили кормовой базы, закрыв ферму подсобного хозяйства и приказав уничтожить всех свиней. На ферме у нас также склады, но оттуда запретили вывозить даже морковку. По результатам внеплановой проверки ветеринаров нам выписали бредовые предписания по несоблюдению санитарных норм при работе с хищниками. Хищники это существа с самым сильным иммунитетом, они созданы природой, чтобы уничтожать больных животных. Также налоговая планирует очередную двадцатидневную проверку. В общем, события развиваются по очень плохому и драматическому сценарию», – прокомментировал ситуацию владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков.

У крымского предпринимателя Олега Зубкова – затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Отношения крымского бизнесмена Олега Зубкова с главой российской ветеринарной службы Крыма Валерием Ивановым испортились в период крымского блэкаута. Тогда в ялтинском зоопарке «Сказка» умерли тигрята белой тигрицы Тигрюли, подаренной Олегу Зубкову Юлией Тимошенко. Валерий Иванов и российский экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявили, что краснокнижные животные погибли в результате ненадлежащего содержания. Предприниматель убежден, что тигрята стали жертвой инфекции в результате ослабления иммунитета от переохлаждения в отсутствии электроэнергии.

В 2016 году Олег Зубков посетил 150 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.

Сафари-парк «Тайган» расположен в крымском городе Белогорске. Это крупнейший в Европе питомник различных пород львов и многих других видов животных, расположенный на территории 32 гектар из которых 20 гектар отведено под сафари.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».