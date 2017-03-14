Посольство Украины ожидает от британского лорда объяснений относительно заявлений о Крыме

Посольство Украины в Великобритании попросило британского лорда Ричарда Белфа подтвердить или опровергнуть свое заявление о том, что Крым является российской территорией. Об этом говорится в заявлении Посольства Украины в Великобритании.

В посольстве также напомнили, что весь цивилизованный мир, в том числе все ведущие международные организации, уже признали тот факт, что «Россия жестоко и трусливо аннексировала Крым», где в настоящее время осуществляет систематические нарушения прав человека.

Кроме того, посольство выразило благодарность правительству Соединенного Королевства за политические и дипломатические усилия, направленные на противодействие российской агрессии.

Посольство Украины в Великобритании также напомнило о многочисленных заявлениях премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и министра иностранных дел Бориса Джонсона о том, что Крым – это Украина и Россия должна вернуть его, а также о том, что санкции против России должны оставаться.

«Дипломатическая служба Украины приложит все свои усилия, чтобы дать отпор неприятной кремлевской пропаганде, которая активно распространяется в западных обществах», – говорится в заявлении украинского посольства.

Накануне член Палаты лордов британского парламента от Консервативной партии Ричард Белф заявил в интервью газете «Известия», что Россия выполнила желание жителей Крыма, вернув полуостров себе. В письменном комментарии украинским журналистам после публикации данного интервью лорд подтвердил, что действительно считает Крым российским, а сообщения российских СМИ не являются фейком.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».