Сербские чиновники заявили о намерении посетить Крым

Депутаты Сербской радикальной партии Воислава Шешеля планируют посетить Крым в составе международной парламентской делегации 19-21 марта. Об этом крымскому изданию «РИА Новости Крым» сообщил председатель Белградского городского совета партии Мильян Дамьянович.

«Сербскую радикальную партию в Крыму будут представлять профессор Милован Бойич, Дубравко Бойич и член председательствующей коллегии СРП Александар Шешель», – заявил Демьянович.

По его словам, программа визита и рабочие встречи еще согласовываются.

Отмечается, что поездка приурочена к годовщине «крымского референдума».

В МИД Украины ранее сообщали, что поездки зарубежных делегаций в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».