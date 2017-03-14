Скрипник: ФСБ не знала, что с нами делать

Координатор Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник считает, что после задержания ее и представителя офиса украинского омбудсмена в «буферной зоне» на админгранице с аннексированным Крымом ФСБ России не знала, что с ними делать дальше и нарушило российское законодательство. Об этом Скрипник рассказала 14 марта в эфире «Громадського радіо».

«В целом, если говорить даже о российском законодательстве, которое они пытались применить, то даже оно было нарушено, поскольку нас держали более трех часов. Если говорить, например, об админзадержании, то оно до трех часов, а нас держали семь. И постоянно менялись версии, что с нами дальше делать», – рассказала Скрипник.

Правозащитница добавила, что накануне их приезда российская сторона полностью убрала российский флаг и различить, где начинается российская территория было невозможно.

Вечером 13 марта руководитель Секретариата украинского омбудсмена Богдан Крикливенко сообщил, что украинские правозащитники, которых сотрудники ФСБ России задержали на админгранице с Крымом 13 марта, уже находятся на территории, которую контролирует Украина.

Днем 13 марта стало известно о задержании группы правозащитников, в том числе Ольги Скрипник, и представителя офиса украинского омбудсмена на пункте пропуска «Каланчак» на админгранице с Крымом и материковой Украиной.

В офисе уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Крым.Реалии подтвердили, что сотрудник офиса находится с группой правозащитников на админгранице с Крымом, со стороны аннексированного Россией полуострова, но отказались назвать фамилию своего сотрудника.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил Крым.Реалии, что правозащитники, которых 13 марта задержали российские силовики на админгранице с Крымом, пересекли КПВВ «Каланчак» на законных основаниях.

С переходом Крыма под контроль России на полуострове ФСБ проводит регулярные обыски и допросы журналистов, активистов, общественных деятелей, проходят задержания среди представителей крымскотатарского населения. Правозащитники характеризуют это как «борьбу с инакомыслием».

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму и призвало прекратить давление.