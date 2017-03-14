Севастопольцы протестовали против «Закона о выборах губернатора»

В Севастополе 14 марта прошел пикет против «беззакония, которое творится в городе». Официально темой мероприятия заявили протест против проекта «Закона о выборах губернатора». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На пикет вышли более 50 протестующих с плакатами «Позор команде Чалого!», «В губернаторы – севастопольца!», «Депутаты, услышьте горожан!» и скандировали «Заксобрание – в отставку!».

По словам первого секретаря Севастопольского горкома Коммунистической партии Российской Федерации Василия Пархоменко, местные власти не видят проблем города и делают последующие выборы губернатора для «партии власти».

«В городе творится беззаконие и произвол. Из Москвы присылают «варягов», которых не интересует судьба города. Предприятия разворовываются. Многие предприятия продолжают платить налоги в Украину», – заявил Пархоменко.

Руководитель местного отделения партии «Справедливая Россия» Евгений Дубовик высказался против проекта «закона о выборах губернатора». По его словам, «сейчас появилось много таких, которые предали идеалы «русской весны» и они не должны участвовать в выборах.

Депутаты подконтрольного Кремлю Законодательного Собрания Севастополя поддержали в первом чтении предложенный правительством законопроект, регламентирующий процедуру всенародных выборов губернатора города. Основную дискуссию в парламентском корпусе вызвали положения о так называемом муниципальном фильтре – минимальном количестве подписей депутатов, которые необходимо собрать кандидату на пост губернатора Севастополя в поддержку своего выдвижения. Правительство предложило максимально допустимый российским законодательством барьер – 10% от общего числа депутатов. В абсолютном математическом выражении, кандидат в депутаты, при действии данной нормы, должен будет собрать не менее 12-ти подписей в 6-ти муниципальных советах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».