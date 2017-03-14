В Европарламенте анонсируют дебаты по ситуации в Крыму

На четверг, 16 марта, в Европейском парламенте анонсируют проведение дебатов по ситуации в аннексированном Россией Крыму и по вопросу украинских политзаключенных, которые находятся на территории России. Соответствующая информация опубликована в повестке дня заседаний Европейского парламента, которые состоятся 13-16 марта 2017 года.

Дебаты под названием «Украинские политические заключенные в России и ситуация в Крыму» пройдут в первой половине дня.

Российские власти оккупированного полуострова не прекращают репрессии против проукраинских и крымскотатарских активистов, сейчас известно о 17-ти пропавших без вести, 12-ти погибших, 39 политзаключенных, 10 из которых уже осуждены. Также в Крыму запрещена деятельность Меджлиса крымскотатарского народа как «экстремистской» организации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».