Энергомост в Крым получил дополнительную защиту – Совет безопасности России

Энергомост, связывающий Краснодарский край России и Крым, получил дополнительную защиту. Об этом 14 марта сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, дополнительно обследованы и категорированы объекты ТЭК, актуализированы их паспорта безопасности», – заявил Патрушев.

Он добавил, что принятые меры «позволили выявить и возместить материальных ущерб на сумму более 715 миллионов рублей».

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.