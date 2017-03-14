Украинские общественники предлагают создать дистанционную онлайн-школу для детей из Крыма и Донбасса

Украинские общественники намерены создать дистанционную онлайн-школу для детей из Крыма и Донбасса. Об этом 14 марта рассказала заместитель главы Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Общественница отметила, что данное предложение будет «в скором времени направленно в Министерство по вопросам временно оккупированных территорий для рассмотрения».

«Мы предлагаем создать одну общую дистанционную онлайн-школу для детей из оккупированных территорий. Эта школа требует около 10 кабинетов, где будут сидеть специально обученные педагоги для дистанционного образования, где будут созданы специальные программы», – рассказала Потапова.

Она добавила, что система образования – одна из немногих сфер, на которые действительно можно повлиять, иначе «Украина имеет возможность потерять тех детей, которые находятся в оккупации».

Накануне президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который имеет целью облегчить условия получения образования для детей, проживающих на оккупированных территориях и на линии соприкосновения.