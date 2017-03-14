В Совбезе России обеспокоены тем, что Крым не может себя прокормить

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает недостаточным самообеспечение аннексироваого Крыма продуктами питания и «вызывает тревогу». Об этом 14 марта Патрушев заявил на выездном совещании в Южном федеральном округе соседней России, сообщает «РИА Новости Крым».

«Тревожит недостаточная самообеспеченность по ряду продуктов питания», – отметил Патрушев, упомянув при этом аннексированный Крым и Севастополь, а также российские республики Адыгея и Калмыкия.

Он добавил, что агропромышленный комплекс юга соседней России вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, а доля округа в общем объеме отечественной сельхозпродукции составляет более 18%.

В конце 2016 года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские фермеры «третий год подряд собирают рекордные урожаи, несмотря на блокаду». Такое заявление он сделал в своем обращении в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Ранее сообщалось о рекордном урожае устриц и мидий, который собрали рыбоводные хозяйства Крымского полуострова за девять месяцев 2016 года.

После аннексии Крыма Россией Украина прекратила подавать воду на полуостров по Северо-Крымскому каналу, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через этот канал.