У бывших украинских военных из Крыма – проблемы с адвокатами из-за отсутствия денег

У бывших украинских военнослужащих из Крыма, Александра Баранова и Максима Одинцова, которых задержали на админгранице с полуостровом, из-за отсутствия финансирования возникли проблемы с адвокатской защитой.

Адвокат Одинцова Юрий Григоренко в комментарии Крым.Реалии рассказал 14 марта, что намерен в скором времени расторгнуть договор. При этом он отметил, что причиной этому является отсутствие финансирования.

«Формально я еще являюсь его адвокатом, но в процессе выхода из дела. Нужно соблюдать определенные формальности, мы их до следующего заседания необходимые документы подпишем. И на следующем заседании будет принято решения о выходе из дела», –рассказал Григоренко.

Адвокат второго задержанного Роман Евценко сообщил Крым.Реалии, что договор о предоставлении правовой помощи уже расторгнут, однако в настоящее время ведутся переговоры о его возобновлении.

«На прошлом заседании был подписан между мной и Барановым договор о расторжении правовой помощи, эта информация была подана в суд с ходатайством, чтобы я вышел из дела, причина этому всему – ни семья Баранова, ни те его спонсоры, которые оплачивали мои услуги, в настоящий момент ничего не оплатили. Они дали определенный аванс, я его отработал. Но сегодня родственники вроде как нашли финансирование и переговоры возобновились», – пояснил адвокат.

На уточняющий вопрос корреспондента Крым.Реалии Роман Евценко отметил, что заключал договор с родственниками подзащитного, а кто конкретно является спонсорами, оплачивающими услуги защиты, он не знает.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.