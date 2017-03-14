Эрдоган обвинил Нидерланды в резне в боснийской Сребренице

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвиняет Нидерланды в резне 1995 года в боснийской Сребренице.

Во время телевизионного выступления 14 марта Эрдоган заявил, что нидерландская репутация «была испорчена резней, которая была самым ужасным массовым убийством в Европе со времен Второй мировой войны».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал заявление Эрдогана «гнусной фальсификацией истории».

Эрдоган говорил об убийстве боснийскими сербами 8000 мусульманских мужчин и мальчиков в боснийском городе Сребреница, где находился легковооруженный нидерландский батальон ООН. После того как миротворцы вышли, в городе началась резня.

Это заявление президента Турция стало очередным витком в его словесной войне в отношении Нидерландов, после того, как Амстердам не позволил турецким министрам проводить агитацию на своей территории по референдуму, запланированному на 16 марта.

Ранее Реджеп Тайип Эрдоган назвал нидерландцев «нацистскими остатками» и обвинил в «фашизме».