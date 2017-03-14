В Крыму суд оставил под стражей редактора алуштинской газеты

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Алуштинского суда о продлении содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову, которого российское следствие подозревает в вымогательстве. Суд подтвердил решение предыдущей инстанции о необходимости продления ареста Назимову. Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Назимова Алексей Ладин.

«У защиты было много аргументов, была допущена масса практических и процессуальных нарушений. На протяжении пяти месяцев Назимова обвиняли в совершении коммерческого подкупа и вдруг выяснилось, что его уже обвиняют в вымогательстве. На момент, когда следователь вышел в суд с требованием о продлении срока заключения, квалификация была еще старой, а в суде уже была новая квалификация. По российскому законодательству следователь не может сам дополнять свое ходатайство о продлении сроков содержания под стражей, это ходатайство должен утвердить руководитель следственного отдела, но никто ничего не утвердил», – привел один из примеров адвокат.

При этом, со слов защиты, Назимов на каждом судебном заседании указывает на позицию недоверия суду. «Однако заявлять отвод судье и прокурору считает бессмысленным, поскольку не видит разницы между одним или каким-либо иным», – рассказал Ладин.

Подконтрольный Кремлю Алуштинский городской суд 3 марта продлил на месяц срок содержания под стражей редактору крымского интернет-издания «Твоя газета» Алексею Назимову. Срок содержания продлен и алуштинскому депутату Павлу Степанченку, которого российское следствие в Крыму обвиняет в соучастии.

Задержание Алексея Назимова и Павла Степанченко произошло 4 октября прошлого года во время передачи денег, которые якобы должны были служить подкупом за неразглашение информации.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору), дело переквалифицировано под статью 163 Уголовного кодекса России о вымогательстве.